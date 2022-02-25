Міноборони: втрачено місто Конотоп, тривають бої за Мелітополь і Харків

За даними Міністерства оборони України, продовжується стримування російських військ, які наступають із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації за декількома напрямками.

«Управління та наведення авіації здійснюється літаками типу А-50 з території Мінської області у повітряному просторі Білорусі і ТОТ АР Крим. З метою залякування населення України ворог все частіше вибирає для ураження об’єкти цивільної інфраструктури і житлові будинки. Також відомо, що на білоруському аеродромі Гомель здійснили посадку російські Іл-76 з десантниками на борту. Через ушкодження злітної смуги аеродрому Гостомель, противник вирішив висуватися своїм ходом з території Білорусі в напрямку Гомель-Чернігів-Київ», – йдеться у повідомленні станом на 10 ранку.

За інформацією Міноборони, на Сіверщині підрозділи 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ЗСУ по річці Білоус зупинили противника.

Також повідомляється, що російські війська отримали відсіч оборони Чернігова і намагаються обійти місто, щоб здійснити наступ на Київ. Для цього прориваються на напрямках Козелець-Бровари і Конотоп-Ніжин-Київ. Місто Кототоп, за даними міністерства, захоплене російськими силами.

«На півдні противник продовжує здійснювати свої загарбницькі плани вийшов на рубіж Херсон, Нова Каховка, Каховка з метою утримання дамби Північнокримського каналу для забезпечення водою тимчасово окупованого півострова Крим. Веде бій за українське місто Мелітополь», – повідомляє Міноборони.

У повідомленні також йдеться про те, що на Донецькому напрямку російським військам не вдалося вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. При цьому, тривають обстріли.

У районах Харкова і Валуйків підрозділи зі складу сил оборони продовжують ведення оборонних боїв, зупинили противника та закріпились по визначеному рубежу, кажуть у МОУ.

«Угруповання Повітряних сил здійснює відбиття повітряних ударів противника. Продовжує ведення систематичних бойових дій. Веде постійну повітряну розвідку. Загалом Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію та намагається зупинити противника по всій лінії зіткнення», – кажуть у Міноборони.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».