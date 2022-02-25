Ведеться бій в Охтирці, можливий артобстріл – Живицький

Голова Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький закликав жителів Охтирки ховатися в укриття.

«Охтирка!!! Всі в укриття, можливий артобстріл (зі сторони Солдатське). 10:15. 25.02.22», – написав він у фейсбуці.

Перед тим він повідомив, що о 5:40 25 лютого в області розпочалися активні переміщення військової техніки Росії. Бій розпочався, за його даними, на околицях Охтирки близько 7:30 зі сторони Писарівки.

«Чутно черги в певною періодичністю біля частини тероборони в Сумах на вулиці Кондрат'єва. Ситуація в області тривожна. Але маємо триматися. Військова техніка йде через область транзитом. На всіх містах районного значення, на всіх адмінбудівлях – українські прапори. Інформація про вчорашній триколор над будівлею ОДА та у Глухові не підтверджується».

Очільник Сумської області закликав людей гуртуватися: «Максимальна координація має бути між усіма. Наш штаб працює цілодобово. А ще просто дивіться навколо себе, допомагайте людям, які того потребують, в тому числі літнім людям, людям із інвалідністю тощо».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».