У Мелітополі йдуть бої з російськими військами – Запорізька ОДА

Мелітопольські ЗМІ повідомляють, що вулицями міста пересувається російська техніка. Також, за даними місцевих інтернет-порталів, в районі будівлі місцевого управління СБУ перебуває військова техніка, чути стрілянину. Про те, що російські війська зайшли до Мелітополя, з посиланням на власні джерела повідомляє і відомий запорізький волонтер, активіст Рудольф Акопян.

У пресцентрі Запорізької ОДА підтвердили Радіо Свобода інформацію, що у Мелітополі йдуть бої між українськими і російськими військовими. Також голова Запорізької ОДА у своєму відеозверенні з оглядом ситуації у регіоні за ніч зазначив без деталей, що ситуація довкола Мелітополя складна.

«Вночі не обійшлося без втрат. У мелітопольському районі на узбережжі було нанесено удар по нашій прикордонній заставі – втрачені життя трьох наших героїв-захисників. Складна ситуація склалася навколо міста Мелітополь. День буде важкий, але переконаний, що кожен з нас буде робити свою справу. І ми всі разом пройдемо цей шлях з честю і захистимо нашу землю», – йдеться у заяві очільника Запорізької області Олександра Старуха.

Напередодні ввечері мелітопольські ЗМІ повідомляли, що російська військова техніка була на південному в’їзді до міста. Власні джерела Радіо Свобода серед місцевих ветеранів війни на Донбасі підтверджували цю інформацію, повідомивши, що мали місце зіткнення між російськими і українськими силами. За їхніми даними, був підбитий один російський БМД.

Коментуючи вночі 24 лютого ситуацію в Мелітополі, міський голова Іван Федоров повідомив у фейсбуці, що обстріли міста не ведуться. Втім, інформацію щодо наявності російської техніки на підходах до міста він ані спростував, ані підтвердив.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».