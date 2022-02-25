Зеленський: Росії доведеться говорити з Україною про закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії рано чи пізно доведеться говорити з Україною про те, як закінчити цю війну. Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому зранку 25 лютого.

«Росії доведеться рано чи пізно говорити з нами. Говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше ця розмова почнеться – тим меншими будуть втрати самої Росії», – сказав Зеленський.

Президент України звинуватив російських військових у невибірковому застосуванні зброї, в тому числі і проти цивільних.

«Російські сили продовжили завдавати ракетних ударів по території України. Вони кажуть, що цивільні обʼєкти для них не мішень. Це брехня, насправді вони не розрізняють, у яких районах діяти. Під російським ударом, як і вчора, однаково знаходяться як військові, так і цивільні», – твердить Зеленський.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».