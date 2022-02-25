У Рівному по території аеропорту влучила ракета, серйозних ушкоджень немає – міський голова

На територію Рівненського аеропорту близько 6:30 за Києвом влучила ракета, повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.

«Щойно по території Рівненського аеропорту, відбулось потрапляння ракетного удару! Лише один, а не кілька. Серйозних ушкоджень не нанесено. Прохання зберігати спокій. Нікуди бігти не потрібно, по можливості знайдіть безпечне місце вдома, залишайтесь там до подальших вказівок або сповіщення!» – написав Третяк у фейсбуці.

Раніше вночі 25 лютого внаслідок влучання уламків ракети в Києві сталася пожежа в житловому будинку, поранень зазнали троє людей (одна людина в тяжкому стані), восьмеро людей травмовані.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».