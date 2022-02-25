Світовий банк готовий надати негайну підтримку Україні – заява президента банку

Світовий банк готовий надати негайну підтримку Україні і готує варіанти такої підтримки, включаючи швидке фінансування.

Про це сказав президент Групи Світового банку Девід Малпасс у своєму зверненні.

«Група Світового банку в жаху від шокуючого насильства та загибелі людей в результаті подій, що розгортаються в Україні. Ми є давнім партнером України і підтримуємо її народ у цей критичний момент», – написав він.

За його словами, події в Україні матимуть далекосяжні економічні та соціальні наслідки, і Світовий банк тісно співпрацює з Міжнародним валютним фондом для оцінки цих витрат.

«Коли я зустрівся з президентом Зеленським у Мюнхені в суботу, я підтвердив рішучу підтримку та відданість Групи Світового банку народу України та регіону. Ми готові надати негайну підтримку Україні та готуємо варіанти такої підтримки, включаючи швидке фінансування», – сказав Малпасс.

Також, за його словами, Група Світового банку готова підтримати сусідні країни і людей, які можуть постраждати від цього конфлікту, і надасть для цього додаткові ресурси.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».