Лідери G7 кажуть, що Путін став на «хибну сторону історії», атакуючи Україну

«Група семи» назвала вторгнення Росії в Україну «серйозною загрозою» глобальному порядку. Лідери G7 заявляють, що президент Росії Володимир Путін став на хибну сторону історії, розпочавши війну в Європі.

Заяву оголосили після віртуальної зустрічі групи 24 лютого, у той час, як військові дії Росії викликали обурення й осуд по всьому світі.

G7 заявила, що «готова діяти» у разі потенційних перебоїв у постачанні енергоносіїв і відзначила, що готова підтримати гуманітарною допомогою очікувану хвилю біженців і переміщених осіб.

Президент США Джо Байден, який планує виступити публічно з Білого дому у зв'язку із діями Росії в Україні, взяв участь у зустрічі разом зі своїми колегами з інших країн G7 – Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії.

Європейський союз також посилює свою відповідь на вторгнення Росії в Україну. Він погодиться на подальші санкції, «які накладуть на Росію масові і тяжкі наслідки за її дії», – ідеться у проєкті заяви Європейської ради, отриманої Радіо Свобода.

У заяві, де висвітлюються висновки саміту ЄС, ідеться про те, що санкції будуть введені у тісній координації з партнерами та союзниками. Також пролунали заклики до подальшого пакету санкцій, який також охоплюватиме Білорусь.

ЄС засуджує «неспровоковану та невиправдану агресію проти України». У заяві також ідеться про те, що військові дії Росії порушують міжнародне право і підривають європейську і глобальну безпеку та стабільність.

«Росія несе повну відповідальність за цей акт агресії та всі руйнування та втрати людей, які вона спричинить. Вона відповідатиме за свої дії», – йдеться у повідомленні.

23 лютого блок, який налічує 27 членів, оголосив про санкції проти високопоставлених чиновників Кремля, включаючи міністра оборони Сергія Шойгу. Очікується, що додаткові санкції будуть затверджені пізніше 24 лютого.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що новий раунд санкцій буде «найсуворішим», що коли-небудь запроваджував ЄС. Він також додав, що будуть «як секторальні, так і індивідуальні» санкції.

Раніше, 24 лютого, ЄС викликав посла Росії в Європейському союзі передати їхній «найрішучіший осуд» нападу на Україну, ідеться у заяві зовнішньополітичної служби блоку.

Посла Володимира Чижова засудили за «неспровоковане, невиправдане вторгнення збройних сил Російської Федерації в Україну» і закликали донести до Москви вимогу Брюсселя про негайне припинення військових дій, йдеться у повідомленні.