У Росії понад тисячу людей затримали на антивоєнних акціях, найбільше – в Москві

У Росії станом на 20:03 за Києвом на акціях проти війни з Україною затримані щонайменше 1083 людей у 48 містах, повідомляє сайт «ОВД-Инфо», який традиційно відстежує долю затриманих на акціях протесту.

Найбільше затриманих у Москві – щонайменше 537 людей. У Санкт-Петербурзі затриманий щонайменше 241 протестувальник. Про 46 затриманих повідомляють із Краснодара, про 39 – з Єкатеринбурга, про 28 – із Саратова.

За свідченнями журналістів, у Москві затримано й кількох співробітників ЗМІ з розпізнавальними знаками (зокрема, троє кореспондентів Радіо Свобода).

Раніше російська влада вимагала від місцевих ЗМІ використовувати лише «офіційну» інформацію про наступ на Україну.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

Міністерство оборони Росії заперечує влучання снарядів і ракет по житлових будинках, а відео із зони боїв з демонстрацією можливих жертв серед цивільного населення представник міністерства назвав «постановкою». За його словами, це зроблено нібито, щоб «залякати мирне населення та показати на західних каналах».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».