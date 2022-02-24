Шмигаль: російські війська захопили ЧАЕС

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС. Про це він сказав під час брифінгу 24 лютого.

«На жаль, вимушений повідомити, що станом на зараз Чорнобильська зона, так звана зона відчуження і всі об’єкти ЧАЕС взяті під контроль російськими збройними угрупованнями. Жертв і постраждалих, за даними керівництва Чорнобильської зони відчуження, на даний момент немає. Подальша інформація буде уточнюватися», – заявив голова уряду після позачергового засідання Кабміну в Києві.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Зеленський у відеозверненні заявив, що українська армія, прикордонники, сили поліції і спеціальних служб відбивають атаки Росії.

«На Донбасі наші ЗСУ діють на відмінно. Харківський напрямок – дуже складний, сили для захисту міста працюють, вони надійні. Найбільш проблемна ситуація сьогодні – на півдні. Наші війська ведуть запеклі бої в передмісті Херсону. Ворог тисне з окупованого Криму, намагається просунутись у бік Мелітополя. На півночі країни ворог повільно просувається в Чернігівській області, але там є кому його тримати. Надійна оборона побудована в Житомирській області. Ворожий десант у Гостомелі блокують. Війська отримали наказ на знищення», – додав президент.

Він заявив про втрати серед військових, але не уточнив точної кількості. Раніше в Офісі президента заявляли про понад 40 загиблих бійців ЗСУ.

Зеленський також наголосив, що проти Росії вже почали застосовувати санкції, перші з великого пакета санкцій – «найпотужніших у світовій історії».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечував наміри окупації України. 24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».