Наступ Росії: Зеленський заявив про «оперативну паузу» і назвав «складні напрямки»

Українська армія, прикордонники, сили поліції і спеціальних служб призупинили атаки Росії, заявив президент України Володимир Зеленський, назвавши найскладніші ділянки.

«Українська армія, прикордонники, сили поліції і спеціальних служб призупинили атаки ворога. Мовою конфлікту це можна назвати оперативною паузою», – заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«На Донбасі наші ЗСУ діють на відмінно. Харківський напрямок – дуже складний, сили для захисту міста працюють, вони надійні. Найбільш проблемна ситуація сьогодні – на півдні. Наші війська ведуть запеклі бої в передмісті Херсону. Ворог тисне з окупованого Криму, намагається просунутись у бік Мелітополя. На півночі країни ворог повільно просувається в Чернігівській області, але там є кому його тримати. Надійна оборона побудована в Житомирській області. Ворожий десант у Гостомелі блокують. Війська отримали наказ на знищення», – додав президент.

Він заявив про втрати серед військових, але не уточнив точної кількості. Раніше в Офісі президента заявляли про понад 40 загиблих бійців ЗСУ.

Зеленський також наголосив, що проти Росії вже почали застосовувати санкції, перші з великого пакета санкцій – «найпотужніших у світовій історії».

«Не Україна обрала шлях війни, але Україна пропонує повернутися на шлях до миру», – сказав президент.

Він закликав українців допомагати ЗСУ, ставати до захисту країни, а світових лідерів – «потужно» допомогти Україні, інакше «війна постукає у ваші двері».

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення в Україну є «демілітаризація і денацифікація України».