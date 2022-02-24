«Україна захищає свободу Європи» – прем’єр Польщі

Голова польського уряду Матеуш Моравецький, виступаючи в Сеймі (нижня палата парламенту Польщі), зазначив, що «ранок 24 лютого 2022 року ввійде до історії як день, в якому Росія вибрала війну, як день, коли одна країна атакувала іншу без будь-яких приводів. Це варварство, з яким ми зустрічаємось за нашим східним кордоном».

«Україна сьогодні бореться не тільки за свою власну незалежність і свободу. Україна сьогодні бореться за свободу всієї Європи», – наголосив премʼєр-міністр.

Матеуш Моравєцький зазначив: «Нинішній ранок змінив усе. Він приніс, що ті демони, про яких ми забули, демони війни знову ожили. Лихо, агресія стали фактом. За нашим східним кордоном гинуть невинні люди. Наша позиція повинна бути позицією рішучою».

«Дорогі сусіди зі сходу, ми не залишимо вас у нужді. Ми разом з вами», – запевнив громадян України прем’єр Польщі. Свій виступ у Сеймі Матеуш Моравєцький закінчив словами «Хай живе незалежна Україна!»

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

Міністерство оборони Росії заперечує влучання снарядів і ракет по житлових будинках, а відео із зони боїв з демонстрацією можливих жертв серед цивільного населення представник міністерства назвав «постановкою». За його словами, це зроблено нібито, щоб «залякати мирне населення та показати на західних каналах».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».