Зеленський заявляє про небезпеку для обʼєкту «Укриття» на Чорнобильській АЕС

Представники української влади заявляють, що російські військові з території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС, що може загрожувати масштабною екологічною катастрофою.

«Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС. Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 1986 року не повторилася. Повідомив про це премʼєр-міністру Швеції. Це оголошення війни всій Європі», – написав у твітері президент України Володимир Зеленський.

Перед тим радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив про ситуацію так: «Війська окупантів із території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС. Нацгвардійці, що охороняють сховище не безпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір. Якщо внаслідок ударів артилерії окупантів буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС!»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на пресконференції відзначив, що «з території Білорусі зайшли не тільки війська країни-агресора, а також було завдано чотири удари балістичними ракетами по території України».

«Є також дані, що декілька диверсійно-розвідувальних груп Росії хотіли вчинити терористичний акт на Чорнобильській АЕС, спричинити потужну екологічну катастрофу. Це суттєво змінює картину того, що відбувається в країні. Зрозуміло, що Росія не просто хоче повалити уряд чи замінити його на маріонеткових виконавців. Вона хоче спричинити максимальні руйнування Україні, руйнування навіть екологічного характеру», – відзначив Подоляк.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

Міністерство оборони Росії заперечує влучання снарядів і ракет по житлових будинках, а відео із зони боїв з демонстрацією можливих жертв серед цивільного населення представник міністерства назвав «постановкою». За його словами, це зроблено нібито, щоб «залякати мирне населення та показати на західних каналах».

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».