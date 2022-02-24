Україна закликає усіх партнерів розірвати дипвідносини з Росією

Україна закликає міжнародних партнерів слідом за Україною розірвати усі дипвідносини з Росією після того, як вона здійснила масштабне вторгнення на українську територію.

«Продемонструйте цим конкретним кроком, що ви разом з Україною та категорично відкидаєте найбільш зухвалий з часів Другої світової війни акт збройної агресії в Європі», – наголосив у своєму зверненні міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба.

Окрім того, він закликав міжнародних партнерів до рішучих дій у вигляді санкцій щодо Росії.

«Не плекайте наївних сподівань пересидіти це у стороні. Не повторюйте помилки минулого. Бийте по РФ жорсткими санкціями. Надавайте Україні військову та фінансову підтримку. Разом ми зупинимо російську агресію», – зазначив міністр.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану після нового вторгнення Росії. 24 лютого Україна також розірвала дипломатичні відносини з Росією, закрила повітряний простір для літаків цивільної авіації через «високі ризики».

О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.

У МВС України радять громадянам до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу».