Міноборони та ДПСУ: тривають бої за Суми, аеродром Гостомель, Генічеськ, Скадовськ, Чаплинку

Міністерство оборони та Державна прикордонна служба України повідомили про ситуацію на фронті станом на 15:00.

«Напружена ситуація на Північному та Південному напрямках. Ведуться бої за Гостомельський аеродром (це за 15–20 кілометрів від околиць Києва – ред.), а також міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка (Херсонська область поруч із окупованим Кримом – ред.)», – ідеться у зведенні Міністерства оборони.

«Прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум. Українські військові тримають оборону. За наявною інформацією, РФ здійснює наступ з боку населеного пункту Конотоп», – вказано в повідомленні ДПСУ.

Голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький повідомив, що російські війська взяли під контроль ділянку траси М02 Київ – Москва в межах Сумської області, точаться бої в Охтирці, російські техніка та військові зайшли до Сум.

«Наразі відбуваються бої в місті Охтирка, в Конотопі був бій, біля Сум, місто Глухів пройшли «транзитом»... Російські війська контролюють трасу від кордону з РФ – трасу Київ – Москва – до Чернігівської області, до Батурина точно», – сказав голова обладміністрації Дмитро Живицький у відеозверненні на сайті обладміністрації у Facebook.

Також, за його словами, складна ситуація у місті Білопіллі, Бурині та інших населених пунктах Сумської області.

«Збройні сили України дають відсіч. Ворог у разі отримання серйозної відповіді починає відступати, є загиблі та поранені з боку країни-агресора», – додав голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.