В ОП повідомили про понад 40 загиблих українських військових

Внаслідок ракетних ударів Росії від ранку 24 лютого загинули понад 40 військовослужбовців Збройних сил України, кілька десятків поранено, повідомив радник Офісу президента України Олексій Арестович під час брифінгу.

За його словами, у межах відбиття військової операції Росії проти України наразі спостерігається чотири небезпечних напрямки – Кримський перешийок, зона проведення ООС, напрямки Чернігова і Харкова.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Україна закрила повітряний простір для літаків цивільної авіації через «високі ризики».

У МВС України радять громадянам до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу».