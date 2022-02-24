Кличко заперечив закриття Києва – вʼїзд і виїзд не обмежують

Міський голова Києва Віталій Кличко заперечив закриття української столиці на виїзд чи на вʼїзд, але наголосив, що в місті діє комендантська година.

«Введена комендантська година, і ви повинні знати, що в нічний час пересування заборонене. Без обмежень ви можете виїхати. На цей момент я не маю ніяких планів чи інформації про те, що вʼїзд у наше місто буде обмежений, уперше про це чую», – сказав Кличко в ефірі телеканалу «Україна 24».

У мережі Telegram він також уточнив: «На в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах обладнуємо захисні споруди. Тому в’їзд може бути ускладненим. Прошу поставитися до цього з розумінням».

Виїзд із Києва в західному напрямку наразі фактично дуже ускладнений – автошляхи не витримують кількості автотранспорту, власники якого хочуть виїхати. Ще в ранкові години, перші після початку бойових дій, дорога довжиною 30 кілометрів з околиці Києва потребувала майже чотирьох годин. Відтоді ситуація на дорогах не поліпшилася.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.