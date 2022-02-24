Прикордонники передислокувалися і діють спільно з ЗСУ – речник ДПСУ

Українські прикордонники на багатьох напрямках 24 лютого здійснили передислокацію і діють спільно з військовослужбовцями Збройних сил України. Про це Радіо Свобода повідомив помічник голови Держприкордонслужби – прессекретар Андрій Демченко.

«Відбулася агресія Російської Федерації на багатьох напрямках на кордонах з Росією і Білоруссю, відбувалися обстріли як з авіації, так і артилерії по наших позиціях, після чого відбувався прохід військової техніки. У звʼязку з цим була здійснена передислокація і наразі діємо спільно з ЗСУ», – сказав речник ДПСУ.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.