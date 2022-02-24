Сили ООС перейшли до оборонної операції – Генштаб

Збройні сили перегрупувалися і ведуть оборонні бої за кількома напрямками, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Від початку доби на 13 годину, за даними військових, російські війська завдали понад 30 ударів ракетами «Калібр», із ракетних систем залпового вогню, авіації, артилерії по цивільній та військовій інфраструктурі.

Генштаб повідомляє про наступ з перетином кордону за напрямками Армянськ – Херсон, Чаплинка – Каховка, а також роботу диверсантів у Бесарабському операційному районі та в Чорноморській операційній зоні.

«Угруповання Об’єднаних сил перейшло до ведення оборонної операції. Визначені оперативні угруповання військ здійснили перегрупування та переміщення в райони виконання завдань для ефективної відсічі російської агресії. Оперативно-тактичні угруповання ведуть оборонні бої на всіх напрямках висування противника», – йдеться в зведенні.

Читайте також: Радник голови ОП: можливий наступ на Урядовий квартал у Києві

Державна прикордонна служба повідомила, що прикордонники залежно від розвитку обстановки «передислоковуються на запасні позиції та діють спільно з українськими воїнами».

Раніше ДПСУ повідомила про бої на Луганщина та про те, що російські війська продовжують нести втрати біля Щастя.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Україна закрила повітряний простір для літаків цивільної авіації через «високі ризики». Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією.

У МВС України радять громадянам до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу».