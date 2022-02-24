Українські військові кажуть, що взяли в полон двох російських бійців

Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» взяли в полон двох російських військових, йдеться в повідомленні на офіційній фейсбук-сторінці бригади.

За повідомленням, це солдати з військової частини 91701 ямпольского мотострілкового полку.

На фото, яке долучили українські військові, можна побачити, що полонені мають нашивки з російським триколором та назвою частини, а також червоні стрічки на руках та ногах.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і Збройні сили України закликають громадян зберігати спокій.