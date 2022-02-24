«Укрзалізниця» зупинила рух потягів до Харкова, оголосила про зміни в русі й евакуаційні рейси

Рух потягів до Харкова тимчасово зупинений. Про це повідомляють в «Укрзалізниці» і додають, що більшість пасажирських потягів курсують за графіком.

«Станом на 10:00 24 лютого більшість пасажирських потягів, всі – до Києва та зі столиці, а також потяги західного напрямку курсують за графіком. Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями. Це стосується напрямку Маріуполя через Дніпро», – йдеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» також повідомили про внесені зміни у рух окремих потягів з метою безпеки: «№10 Київ – Маріуполь, який слідує зі зменшеною швидкістю на Волноваху, поїзди №11 Київ – Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель – Новоолексіївка слідують до ст. Федорівка, поїзд №44 Івано-Франківськ – Київ зупинено по ст. Ірша, №112 Київ – Авдіївка зупинено по ст. Покровськ».

«Укрзалізниця» заявляє, що готова евакуювати жителів міст поряд з лінією розмежування. Евакуаційні рейси планується виконати з деяких регіонів та вокзалів 24 лютого:

«Так, Луганська область: два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватового, Рубіжного та Лисичанська сьогодні вдень.

Донецька область: два склади відправлятимуться з Краматорська, два – з Маріуполя, один – з Костянтинівки.

Одеська область: один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси».

З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються.

В Україні від сьогодні запровадили воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і Збройні сили України закликають громадян зберігати спокій.