Піхота із позначками, які раніше бачили на російській техніці, увійшла до Генічеська – кореспондент

До Генічеська, Херсонська область, зайшла піхота зі позначками Z, повідомляє кореспондент Радіо Свобода з міста. Такі позначки раніше бачили на російській військовій техніці.

За даними кореспондента, йде спроба захоплення поліцейського відділення. Наразі вони перебувають біля поліцейського відділку та міської лікарні. Також на місці присутні «Урали» та БМП.

Кореспондент Радіо Свобода з Маріуполя також повідомляє про обстріл свого будинку та пожежу в одній із квартир.

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В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і Збройні сили України закликають громадян зберігати спокій.