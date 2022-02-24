Більшість морських портів закриті – Мінінфраструктури

В Україні наразі закриті більшість морських портів, повідомляє Міністерство інфраструктури.

«Координуємося з військовими. Жодних пошкоджень портової інфраструктури немає», – наголошують у відомстві.

Водночас, за даними міністерства, cтаном на 12:00 24 лютого більшість пасажирських поїздів курсують за графіком.

Раніше сьогодні в Україні закрили повітряний простір для цивільної авіації через «високі ризики». Як довго діятиме це обмеження в «Украерорусі» не уточнили, лише зазначили, що про усі зміни щодо використання повітряного простору України повідомлять додатково.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і Збройні сили України закликають громадян зберігати спокій.