Вторгнення Росії в Україну: ситуація на Дніпропетровщині

У Кривому Розі організували евакуацію жителів мікрорайону Макулані і довколишнього сектора у зв’язку з тим, що після ракетних ударів по складах танкової бригади розпочалося тління боєприпасів. Про це повідомив заступник голови Центрально-Міської райради Кривого Рогу Андрій Логінов, передає кореспондент Радіо Свобода.

Місто направило в район Макулана автобуси для перевезення людей. Залучають як громадський транспорт, так і транспорт підприємств. Мешканців тимчасово розмістять у школах та соціальних закладах.

«Для недопущення мародерства вся територія, з якої будуть евакуйовані люди, буде посилено патрулюватися поліцією і Національною гвардією. Після локалізації тління жителям буде повідомлено про можливість повернуться в свої будинки і квартири», – йдеться в повідомленні міськради.

Читайте також: Країни НАТО на східному фланзі засудили напад Росії на Україну

Як повідомив начальник оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Олег Кушнірук, 24 грудня зафіксовані вибухи та пожежі на військових об’єктах у Криворізькому, Нікопольському, Новомосковському районах та поблизу Дніпра. Пожеж на об’єктах цивільної сфери немає. Інформації про жертви та поранених немає, сказав посадовець.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук на брифінгу поінформував, що 24 лютого горів аеропорт Дніпра, наразі пожежу загасили.

Він зазначив, що всі об’єкти критичної інфраструктури області наразі працюють під підвищеним контролем та охороною.

«Лікарні приведені в готовність, медики орієнтовані на лікування військових», – сказав Микола Лукашук.

Читайте також: В Енергодарі, біля якого розташована Запорізька АЕС, поновили роботу блокпосту – мер

Транспорт на Дніпропетровщині працює у штатному режимі. Вокзали й автовокзали працюють, повідомив на брифінгу начальник управління транспорту облдержадміністрації Михайло Варакута. За його словами, перевізники попереджені та готові у разі потреби додавати резервні автобуси на маршрути області, сказав він.

У міськраді поінформували, що готові прибрати турнікети у метро, аби люди у разі небезпеки могли там укритися. Маршрутки, тролейбуси та автобуси в Дніпрі курсують напівпорожні.

Біля банкоматів та аптек утворилися черги. У продуктових магазинах люди скуповують хліб, крупи та інші товари першої необхідності. Черги також біля яток з очищеною водою.

Школи та дитсадки Дніпропетровської області не працюють.