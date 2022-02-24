В Енергодарі, біля якого розташована Запорізька АЕС, поновили роботу блокпосту – мер

В Енергодарі, поряд із яким розташована Запорізька АЕС, відновлено роботу блокпосту, повідомляє мер міста Дмитро Орлов.

«Шановні мешканці міста, довожу до вашого відома, що в’їзд і виїзд з Енергодара дорогою на Примірне відсьогодні обмежено. Виїзд і в’їзд центральною дорогою наразі здійснюється вільно, але ретельно контролюється правоохоронцями і військовими. Відновлено роботу блокпосту», – написав Орлов у фейсбуці 24 лютого.

За його словами, буде відбуватися огляд транспорту і перевірка документів.

На Запорізькій АЕС вранці 24 лютого повідомили, що працюють у штатному режимі.

«Станом на 09:30 24 лютого 2022 року… в роботі перебувають всі 6 енергоблоків Запорізької АЕС», – йдеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

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