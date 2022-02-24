У Броварах зафіксували нові ракетні удари – влада

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики повідомив про нові ракетні удари у Броварах на Київщині.

«Бровари (Київська обл) знову атаковано: зафіксовані два удари ракетами, попередньо – «Калібр». Місця ударів з’ясовуються», – йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Раніше сьогодні у перші години після того, як Росія почала офіційне вторгнення в Україну у Броварах на Київщині було чутно вибухи.

Пізніше радник голови МВС Антон Геращенко з посиланням на поліцію повідомив, що у військовому містечку №161 в Броварах під час авіаудару згоріла будівля та чотириповерховий будинок. Одна людина загинула, ще одна поранена і ще п’ятеро постраждали.