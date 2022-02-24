ЗСУ зупинили наступ на Чернігівщині – Генштаб

Наступ російських військ у Чернігівській області зупинили, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні.

«У Чернігівській області противник був зупинений. Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил», – повідомляють у штабі.

При цьому Генштаб зазначає, що міста Маріуполь та Щастя повернуто під контроль українських військ.

«Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору», – йдеться в зведенні.

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Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Україна закрила повітряний простір для літаків цивільної авіації через «високі ризики».

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