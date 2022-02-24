Лікарні призупиняють планові госпіталізації та операції в Україні – МОЗ

В умовах воєнного стану медичні заклади надаватимуть допомогу усім, хто її потребує, але планові операції призупиняються, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Усі медичні заклади будуть надавати допомогу всім хто її потребує. Нарази заклади охорони здоров’я призупиняють планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження. У медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів та ін. Є чіткі механізми поповнення запасів та їх оновлення. Усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, залучені усі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.