Троє неповнолітніх загинули в результаті вторгнення Росії в Україну – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляє про загибель трьох неповнолітніх внаслідок вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

«Вторгнення Російської Федерації до України призвело до порушення права дітей на життя, охорону здоров’я та гідні умови життя і розвитку, гарантовані статтею 6 Конвенції ООН про права дитини. Під час обстрілу населеного пункту Семихатки Генічеського району на Херсонщині загинув 17-річний юнак. У місті Чугуєві на Харківщині внаслідок обстрілу житлового 5-поверхового будинку загинув неповнолітній хлопець. За оперативними даними голови Донецької обласної державної адміністрації, в місті Маріуполі на Донеччині загинула дитина», – написала вона на своїй сторінці у фейсбуці.

Денісова зауважила, що дії Російської Федерації порушують закріплений статтею 38 Конвенції ООН про права дитини, обов’язок забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт. І закликала «міжнародну спільноту і правозахисні організації сприяти зупиненню порушення прав дітей та посилити тиск з метою припинення збройного вторгнення Російської Федерації на територію України».

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і Збройні сили України закликають громадян зберігати спокій.