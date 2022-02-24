У Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону, повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча». Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій», – йдеться у повідомленні прикодонників.

Також повідомляють, що по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону здійснено обстріли з «Градів».

«Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією», – заявляють у Держприкордонслужбі.

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