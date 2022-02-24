Радник голови ОП: можливий наступ на Урядовий квартал у Києві

На Банковій не виключають можливість наступу російських сил на Урядовий квартал у Києві, заявив під час брифінгу 24 лютого антикризовий радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Зараз ідуть потужні бої в Гостомелі і можлива спроба проникнути в Урядовий квартал. Одна з цілей – це прибрати вище керівництво країни», – сказав він.

У зв'язку з цим Подоляк порадив журналістам, що працюють сьогодні у пресцентрі Офісу президента, «поїхати в редакції і працювати в редакціях».

Урядовий квартал – район у середмісті Києва, де розташовані ключові державні установи: Офіс президента, Кабмін, Верховна Рада, а також низка депутатських комітетів.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Україна закрила повітряний простір для літаків цивільної авіації через «високі ризики». Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією.

У МВС України радять громадянам до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу».