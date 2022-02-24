НБУ відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії

Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України. Таке рішення ухвалене у звʼязку із запровадженням воєнного стану в Україні, збройною агресією Росії та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності. Про відкриття спецрахунку повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко 24 лютого.

«Рахунок є мультивалютним, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті», – ідеться в повідомленні.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня.

Державне керівництво і ЗСУ закликають громадян зберігати спокій.