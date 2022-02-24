Маріуполь обстріляли з «Градів», район Східний горить – кореспондент

Район Cхідний в Маріуполі горить, його обстріляли з реактивним систем залпового вогню «Град» – таку інформацію надає кореспондент Радіо Свобода з міста.

За даними кореспондента, банкомати принаймні в одному районі міста спустошені. Люди закуповують харчі, воду та ліки. В одній із аптек повідомили, що наразі постачання ліків машинами не буде, але замовлення на препарати роблять

«В магазинах невеликі черги, дефіциту продуктів немає. Паніки на вулицях нема», – повідомляє журналіст.

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Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Україна закрила повітряний простір для літаків цивільної авіації через «високі ризики».

У МВС України радять громадянам до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу».