На Київщині впав військовий літак ЗСУ, на борту якого було 14 людей – ДСНС

В Обухівському районі Київської області впав військовий літак ЗСУ, на борту якого перебували 14 людей, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
«Між селами Жуківці і Трипілля Обухівського району впав військовий літак ЗСУ (на борту перебувало 14 осіб) з подальшим загоранням. Кількість загиблих уточнюється», – йдеться в повідомленні.
Про причину авіакатастрофи не повідомляють.В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».
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