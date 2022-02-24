На Київщині впав військовий літак ЗСУ, на борту якого було 14 людей – ДСНС

В Обухівському районі Київської області впав військовий літак ЗСУ, на борту якого перебували 14 людей, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Між селами Жуківці і Трипілля Обухівського району впав військовий літак ЗСУ (на борту перебувало 14 осіб) з подальшим загоранням. Кількість загиблих уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Про причину авіакатастрофи не повідомляють.

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