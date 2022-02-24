Путін почав нове вторгнення в Україну: хроніка подій та оцінки експертів | Свобода Live

О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив, що ухвалив рішення про початок проведення спецоперації на Донбасі після прохання угруповань «ДНР» та «ЛНР». Він наголосив, що в плани Росії не входить окупація українських земель.

Путін закликав українських військовослужбовців скласти зброю та «йти додому». «Відповідно до ст. 51 Статуту ООН, із санкції Ради Федерації мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції... Ми прагнутимемо демілітаризації та денацифікації України», – сказав президент РФ в ефірі «Росія-24».

«Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Це відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника. В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу. Щодо поранень серед охоронців кордону інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Водночас Генштаб ЗСУ повідомляє, що з 5:00 збройні сили Росії розпочали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних сил України.

«Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону. Повітряні сили Збройних сил України відбивають повітряний напад загарбника. Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контрольована. Інформація щодо десантування російських військ в Одесі не відповідає дійсності», – заявили у Генштабі.



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