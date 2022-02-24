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НАТО посилить оборонні плани для членів Альянсу на тлі агресії Росії проти України – Столтенберґ

Єнс Столтенберг розкритикував атаку Росії на Україну, назвавши її «цілеспрямованою, холоднокровною і давно спланованою»

Північноатлантичний альянс захищатиме «кожен дюйм» території країн, які входять до його складу, заявив генеральний секретар Єнс Столтенберґ 24 лютого. Про це він заявив після екстреної зустрічі послів держав НАТО в Брюсселі.

«Ми повинні відповісти з новою рішучістю і ще більшою єдністю», – сказав Столтенберг на прессконференції.

При цьому генеральний секретар назвав дії Альянсу оборонними, вказавши на статтю 5 статуту НАТО. Згідно з нею напад на одного члена об’єднання є нападом на всіх держав-членів.

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За його словами, альянс також активізує свої «оборонні плани» для країн-союзників після нападу Росії на Україну, яка не є членом НАТО.

Генеральний секретар Альянсу сказав, що західний військовий альянс вже зміцнює свій оборонний потенціал і має понад 100 бойових літаків у підвищеній готовності для захисту повітряного простору членів.

Столтенберг розкритикував атаку Росії на Україну, назвавши її «цілеспрямованою, холоднокровною і давно спланованою».

«Росія використовує силу, щоб спробувати переписати історію», – прокоментував він.

Очільник Альянсу висловив підтримку «хороброму народу України».

Надзвичайна сесія 24 лютого відбулася після того, як Естонія, Латвія, Литва та Польща звернулися з проханням про екстрені консультації відповідно до статті 4 Статуту НАТО.

Ця стаття може бути застосована, коли «територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін (НАТО – ред.) находяться під загрозою».

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

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