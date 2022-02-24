НАТО посилить оборонні плани для членів Альянсу на тлі агресії Росії проти України – Столтенберґ

Північноатлантичний альянс захищатиме «кожен дюйм» території країн, які входять до його складу, заявив генеральний секретар Єнс Столтенберґ 24 лютого. Про це він заявив після екстреної зустрічі послів держав НАТО в Брюсселі.

«Ми повинні відповісти з новою рішучістю і ще більшою єдністю», – сказав Столтенберг на прессконференції.

При цьому генеральний секретар назвав дії Альянсу оборонними, вказавши на статтю 5 статуту НАТО. Згідно з нею напад на одного члена об’єднання є нападом на всіх держав-членів.

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За його словами, альянс також активізує свої «оборонні плани» для країн-союзників після нападу Росії на Україну, яка не є членом НАТО.

Генеральний секретар Альянсу сказав, що західний військовий альянс вже зміцнює свій оборонний потенціал і має понад 100 бойових літаків у підвищеній готовності для захисту повітряного простору членів.

Столтенберг розкритикував атаку Росії на Україну, назвавши її «цілеспрямованою, холоднокровною і давно спланованою».

«Росія використовує силу, щоб спробувати переписати історію», – прокоментував він.

Очільник Альянсу висловив підтримку «хороброму народу України».

Надзвичайна сесія 24 лютого відбулася після того, як Естонія, Латвія, Литва та Польща звернулися з проханням про екстрені консультації відповідно до статті 4 Статуту НАТО.

Ця стаття може бути застосована, коли «територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін (НАТО – ред.) находяться під загрозою».

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».