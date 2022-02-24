Росія напала на Україну: відео ракетних ударів

Росія, починаючи із весни 2021 року, поступово нарощувала концентрацію військової техніки, озброєнь і військ біля українського кордону.

Розвідки США та Великої Британії спершу заявляли про щонайменше 100 тисяч російських військовослужбовців, які зосереджені у прикордонних з Україною областях і в окупованому Криму, а президенти України і США назвали в лютому цифру у 150 тисяч.

Також Росія посилилювала угруповання «ДНР» та «ЛНР».

Керівництво Росії заперечувало, що має намір здійснити широкомасштабне вторгнення в Україну. Сконцентрувавши війська на кордонах України, Кремль вимагав, щоб Захід надав гарантії, що Україна ніколи не вступить в НАТО. України і Захід відкинули ці вимоги.

17 лютого по всій лінії розмежування на Донбасі контрольовані Росією бойовики розпочали обстріли із «важкого озброєння», зокрема і об'єктів цивільної сфери: шкіл, дитсадків, житлових будинків.

18 лютого президент США Джо Байден у своєму зверненні щодо України, заявив, що отримав інформацію, що Путін вирішив вчинити нове вторгнення в Україну. Зокрема, сказав Байден, Путін має намір атакувати Київ. При цьому президент США зазначав, що шанс для дипломатії залишається, поки вторгнення не почалося.

19 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі голів МЗС країн «Групи семи» у Мюнхені назвав дезінформацією повідомлення в російських ЗМІ про нібито влучання українських снарядів на територію Росії.

21 лютого президент Росії Путін заявив про «визнання Росією незалежності» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР» і доручив російській армії «підтримувати там мир».

Про санкції проти Росії за визнання незаконних збройних угруповань на Донбасі заявили Євросоюз, США, Велика Британія, Німеччина, Японія, Австралія.

23 лютого президент США Джо Байден доручив запровадити санкції проти оператора газопроводу «Північний потік-2» у відповідь на дії Росії в Україні.

О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив, що ухвалив рішення про початок проведення спецоперації на Донбасі після прохання угруповань «ДНР» та «ЛНР».

Президент США звернувся до нації і засудив «невиправданий напад» Росії на Україну.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану.