Байден доручив запровадити санкції проти оператора «Північного потоку-2»

Президент США Джо Байден доручив запровадити санкції проти оператора газопроводу «Північний потік-2» у відповідь на дії Росії в Україні. Про це йдеться в повідомленні Білого дому 23 лютого.

«Вчора, після подальших тісних консультацій між нашими урядами, Німеччина оголосила, що припиняє сертифікацію газопроводу. Сьогодні я наказав своїй адміністрації запровадити санкції проти Nord Stream 2 AG та її службовців. Ці кроки є ще однією частиною нашого початкового траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Як я заявляв, ми без вагань робитимемо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію», – цитує слова Байдена Білий дім.

«Своїми діями президент Путін надав світові величезний стимул відійти від російського газу і перейти до інших видів енергії. Я хочу подякувати канцлеру Шольцу за його тісне партнерство і постійну відданість притягненню Росії до відповідальності за її дії», – додав президент США.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 лютого повідомив, що зупинив сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» на тлі визнання Москвою угруповань «ДНР» та «ЛНР» як «незалежних держав».

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Газопровід «Північний потік-2» прокладений дном Балтійського моря від російського міста Усть-Луга до німецького Грайфсвальда. Роботи з укладання труб газопроводу завершилися у вересні 2021 року.

Після того, як восени 2021 року Росія стала концентрувати війська біля українських кордонів, США неодноразово погрожували зупинкою «Північного потоку» в разі нової російської агресії проти України.

Олаф Шольц раніше ухилявся від прямої відповіді на запитання про санкції щодо «Північного потоку-2».