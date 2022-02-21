Путін заявив про «визнання незалежності» угруповань «ЛНР» і «ДНР»

Президент Росії Володимир Путін заявив про «визнання незалежності» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Про це він сказав під час відеозвернення 21 лютого.

«Вважаю за необхіне ухвалити рішення, що давно назріло: негайно визнати незалежність і суверенітет «Донецької народної республіки» і «Луганської народної республіки». Прошу Федеральні збори підтримати це рішення, а потім ратифікувати договори про дружбу й взаємну допомогу з обома республіками», – заявив він.

Путін додав, що ці документи будуть готові «найближчим часом».

У майже годинній промові, що передувала заяві, Путін, зокрема, назвав розпад Радянського Союзу, внаслідок якого Україна та низка інших держав відновили свою незалежність, «розпадом історичної Росії».

Також Путін вчергове заявив, що вступ України до НАТО нібито становитиме загрозу для Росії.

Раніше 21 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що «не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать» за діями Росії щодо визнання незаконних збройних угруповань.

«Усі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації», – прокоментував міністр.

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Рада безпеки Росії 21 лютого провела позачергове засідання під головуванням російського президента Володимира Путіна. Під час нього всі учасники висловилися за визнання «незалежності» частин Луганської та Донецької областей України, які нині контролюють підтримувані Москвою угруповання «ЛНР» та «ДНР».

Державна дума Росії на засіданні 15 лютого ухвалила постанову про визнання угруповань «ДНР» і «ЛНР» «державами» у варіанті, який подавала фракція КПРФ. За рішення щодо звернення до президента Росії Володимира Путіна «про необхідність визнання Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки» проголосував 351 депутат Держдуми.

При цьому в Міністерстві закордонних справ України вказали на те, що таке визнання означатиме свідомий вихід Москви з Мінських домовленостей.