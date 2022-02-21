Вал інформаційних провокацій. Як Росія в ці хвилини генерує «українські диверсії»

В ці хвилини в Росії розгортається інформаційна кампанія про нібито український напад прямо на російську територію. Російські військові стверджують, що зранку 21 лютого вбили пʼятьох членів української «диверсійно-розвідувальної групи» поблизу населеного пункту Мітякінська в Ростовській області. Як заявила пресслужба Південного військового округу, «бойове зіткнення» сталося близько 06:00 (це 05:00 за Києвом) на ділянці російсько-українського кордону. Російські військові вказують, нібито для «евакуації диверсантів» на територію Росії увійшли дві бойові машини піхоти збройних сил України, які були знищені з протитанкової зброї. Немає жодних підтверджень цієї події. Державна прикордонна служба заперечила заяву Росії.

Проте, це не перша новина про нібито агресивні дії України, взята «з повітря» за останні дні, поки триває воєнне загострення на сході. Радіо Донбас.Реалії подає розбір деяких із них від журналістів, які займаються розслідуваннями, закрема, спільноти Bellingcat. І це – лише невелика частина потужного дезінформаційного потоку, який несеться прямо у ці хвилини.

«Атаки», про які повідомляє Росія та контрольовані нею сили, на даний момент базуються лише на їхніх словах «вірте нам, тому що ми так сказали» – чи на сфальсифікованих відео та відео автентичність яких неможливо підтвердити, пише розслідувач, засновник Bellingcat Христо Грозєв. Власне, цей факт стосується на цю хвилину левової частини повідомлень про українські диверсії, які публікуються.

18 лютого Telegram-канал прес-служби угруповання «ЛНР» опублікував відео, яке демонструє нібито диверсійну операцію, метою якої є цистерни з хлором. Швидкий розбір цього вкиду публікує розслідувач Еліот Хіггінс:

«Вони стверджували, що польськомовні диверсанти «планували підірвати цистерну з хлором на території очисної споруди поблизу міста Горлівка», і відео було вилучено з трупів диверсантів. Проте, онлайн-спільнота швидко виявила низку проблем із наданими доказами. «Лентач» (спільнота, створена колишніми журналістами «Лента.ру» – ред.) переглянув метадані з відео та виявив, що датою створення медіа–файлу стоїть 8 лютого, а дата створення папки проєкту – 4 лютого.

Також у метаданих була назва файлу «M72A5 LAW and AIPLAS live fire.mp4» у розділі «Pantry». Ця частина метаданих містить відомості про інші файли, які входять до опублікованих файлів, наприклад, інші джерела аудіо та відео. Це означає, що до відеофайлу було додано додаткове аудіо чи відео. Adobe надає подробиці системи Pantry/Ingredient, і що це означає в метаданих тут. Швидкий пошук на YouTube видає лише одне відео з точно такою ж назвою, що й файл у метаданих відео «Польський диверсант», із військового полігону у Фінляндії, на якому зображено низку ударів і вибухів», – пише Хігінс .

Угруповання «ДНР» щойно опублікували відео, на якому, за їхніми даними, від удару української артилерії у чоловіка відірвало ногу. Коли вони рухають його, ви можете побачити, що у нього протез.

Нарешті, найбільш свіже звинувачення останніх годин: нібито порушення Україною російського кордону. «Це величезна новина. Російські державні ЗМІ стверджують, що 2 українські бронетехніки перетнули російський кордон і були знищені. На момент публікації жодних доказів цієї заяви немає. Коли будуть оновлення я повідомлю. Росія не повідомила про точне місце, де це нібито сталося, лише, що в Ростовській області (яка охоплює весь західний кордон з Україною, за винятком Криму). Це єдине місце в тому регіоні, де у українців є доступ до кордону», – пише засновник видання Conflict News​ Кайл Глен.

«Безглузді, ліниві спроби операції під фальшивим прапомом призначені для домашньої, податливої аудиторії. Вони здаються нікчемними для міжнародного casus belli. Більше того, якщо вони зараз інвестують у якісну нову операцію, вона буде дискредитована через фейки», вважає Христо Грозєв.

Ну а найбільш показовою дезінформацією цих днів є власне привід для евакуації жителів окупованих територій, озвучений контрольованими Росією силами в ОРДЛО. Вони оголосили, що ЗСУ ось-ось нападуть на Донецьк та Луганськ. Проте, масовані обстріли почалися по підконтрльній Україні території, у чому мали змогу переконатися десятки журналістів, які працювали в цей час на лінії зіткнення –зокрема, і журналісти Радіо Свобода. Як з'ясувалося скоро за метаданими, оголошення про евакуацію ватажки «ЛДНР» записали за день до початку загострення.

Над текстом працювала Тетяна Забаштанська

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