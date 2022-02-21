Кілька регіонів Росії запровадили надзвичайний стан через прибуття жителів ОРДЛО

Влада Волгоградської, Пензенської та Саратовської областей Росії запровадила режим надзвичайної ситуації через прибуття евакуйованих жителівіз окупованих територій сходу Україи.

«Підставою запровадження режиму надзвичайної ситуації є необхідність вирішення питань розміщення, соціального захисту та організації всебічного забезпечення прибулих осіб», – йдеться розпорядженні губернатора Пензенської області Росії Олега Мельниченка.

Згідно з документом, людей поселять у пунктах тимчасового розміщення, а дітей дошкільного віку влаштують у дитсадки. У Саратовській області влада заявила про готовність прийняти 500 евакуйованих.

Режим НС запроваджено також на території Волгоградської області. Раніше аналогічні заходи вжили у Курській та Воронезькій областях. Першим про запровадження режиму НС заявила Ростовська область Росії.

За даними МНС Росії, наразі приїхали понад 61 тисяча людей з ОРДЛО.

Минулої доби підтримувані Росією бойовики 80 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, поранено одного військового, повідомив штаб операції Об’єднаних сил.

Підконтрольні Росії адміністрації заявили про руйнування приватного будинку в селі Піонерське (окупована частина Луганської області) та загибель двох його жителів, пошкодження двох будинків у Петровському районі Донецька і загибель одного цивільного, а також про одного загиблого комбатанта.

Місцеві жителі повідомили проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії, що минула ніч була «більш тихою», хоча постріли з артилерії все ж було чути.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні. Лідери бойовиків також оголосили загальну мобілізацію.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі і попереджають про провокації Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що інтенсивність бойових дій на сході України минулого тижня різко зросла і наблизилась до тієї, що спостерігалась до набрання чинності домовленості про припинення вогню у липні 2020 року.