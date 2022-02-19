Інтенсивність бойових дій на Донбасі наблизилась до рівня літа 2020 року – СММ ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що інтенсивність бойових дій на Сході України цього тижня різко зросла і наблизилась до тієї, що спостерігалась до набрання чинності домовленості про припинення вогню у липні 2020 року.

«За останні дні Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) констатувала різке зростання інтенсивності бойових дій уздовж лінії зіткнення на сході України до рівня порушень режиму припинення вогню, аналогічного тому, що спостерігався до набрання чинності домовленості про заходи з його посилення в липні 2020 року», – ідеться в заяві СММ ОБСЄ.

Місія закликала надати безперешкодний доступ спостерігачам до всієї території конфлікту. СММ ОБСЄ також звернулася до сторін конфлікту вжити усіх необхідних кроків для забезпечення зниження рівня напруженості та негайної деескалації.

За останні кілька днів безпекова ситуація на Сході України погіршилась. Через обстріл із боку гібридних сил на Донбасі вранці 17 лютого була пошкоджена будівля дитсадка у Станиці Луганській, постраждали троє працівників закладу, а також – локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.