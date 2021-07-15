ООН підрахувала кількість жертв бойових дій на Донбасі, починаючи з 2014 року

Управління верховного комісара ООН із прав людини у відповідь на запит Радіо Свобода порахувало загальне число жертв бойових дій на Донбасі з 14 квітня 2014-го до 30 червня 2021 року.

«За підрахунками Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), загальна кількість людських втрат, пов’язаних з конфліктом в Україні, становить 42 500–44 500», – повідомили в Управлінні верховного комісара ООН із прав людини у відповідь на запит Радіо Свобода.

Ці 42 500-44 500 зафіксованих втрат розподіляються так:

13 200–13 400 загиблих (щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та приблизно 5 800 членів озброєних груп)

29 600–33 600 поранених (7 000–9 000 цивільних осіб, 9 800–10 800 українських військових та 12 800–13 800 членів озброєних груп).

Протягом усього періоду конфлікту, з 14 квітня 2014 року по 30 червня 2021 року, на цивільних осіб припадає 25-26 відсотків від загальної кількості осіб, загиблих у зв’язку з конфліктом (3390 з 13 200–13 400). Таке ж співвідношення стосується і поранень, йдеться у відповіді УВКПЛ ООН.

«Слід зазначити, що це співвідношення за роки суттєво змінилося: з 33-34 відсотки у 2014 році (одна загибла цивільна особа на двох загиблих українських солдатів або членів озброєних груп), до 4-5 відсотків у 2019-2021 роках: одна цивільна особа, загибла внаслідок артилерійських обстрілів, вогню із СЗЛО4 та інцидентів, пов’язаних із мінами5, на 20–25 українських солдатів або членів збройних груп, загиблих внаслідок артилерійських обстрілів, вогню із СЗЛО та інцидентів, пов’язаних із мінами.

За період з 14 квітня 2014-го до 10 лютого 2020 року УВКПЛ ООН повідомляло про 42 000–44 000 людських втрат.