Ситуація на фронті: за день бойовики стріляли один раз, без втрат

Російські гібридні війська порушували режим тиші один раз протягом дня 12 липня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

«Від початку цієї доби зафіксований один обстріл з боку російських окупантів. Поблизу Золотого-4 ворог вів вогонь зі стрілецької зброї», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, ніхто з українських військових внаслідок обстрілу не постраждав.

Також, за даними штабу, Державна служба з надзвичайних ситуацій протягом дня розмінувала 1 гектар території та передала 66 вибухонебезпечних предметів на знищення.

Незаконні збройні угруповання звинуватили Збройні сили України в порушеннях режим тиші протягом дня. Об’єктивних підтверджень цим заявам немає.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.