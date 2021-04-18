На фронті чергові порушення перемир’я, знову убитий і поранений військовий

Українські військові повідомили про чергові порушення перемир’я з боку противника і про чергових убитого і пораненого внаслідок них українського військовослужбовця.

Як мовиться в підвечірньому повідомленні оперативно-тактичного угруповання «Схід», до загибелі й поранення призвів обстріл українських позицій із автоматичних станкових гранатометів.

Ні про які дії українських військ у відповідь не повідомляється. «На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України», – мовиться лише в повідомленні.

Місце, де це сталося, не уточнене.

За півтори години до цього повідомлення в пресслужбі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про п’ять порушень режиму припинення вогню з боку ворожих сил станом на 17-у годину; на той час бойових втрат серед українських військовослужбовців іще не було.

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що як частина російських гібридних сил захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили про підвечірній обстріл українськими військовими його позицій біля села Ужівки на півдні Донеччини, неподалік Маріуполя, яке бойовики досі все називають його колишньою назвою «Ленінське».

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що як частина російських гібридних сил діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили.

Обидва угруповання також нічого не згадали про свої можливі втрати.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 35 українських військовослужбовців (із них близько 28 лише протягом цього року), ще понад 85 були поранені чи зазнали бойових травм.