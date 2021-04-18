Кореспондент Радіо Свобода зафіксував обстріл українських позицій на Донбасі 

Кореспондент Радіо Свобода зафіксував обстріл українських позицій з боку окупованої російськими гібридними силами території.

Йдеться про позиції поблизу Горлівки. Там ввечері 17 квітня та вночі на 18 квітня проти ЗСУ використовувались гранатомети та стрілецька зброя:

Росія на офіційному рівні та підтримувані нею збройні угруповання стверджують, що обстріли на Донбасі здійснюють Збройні сили України.

Окупаційні адміністрації повідомляють через свої канали місцевому населенню, що Київ нібито готує наступ.

За добу 17 квітня в штабі Операції Об’єднаних сил зафіксували 18 обстрілів на Донбасі.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Через порушення цих домовленостей з боку підтримуваних Росією бойовиків, за даними Міноборони, на Донбасі від початку року загинули 28 солдатів, ще 68 військових були поранені.​

Читайте також: Напруга сягнула піку: як на загострення реагують у Донецьку (рос.)

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.