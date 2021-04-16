Тероборона і добровольчі загони: як на Заході країни реагують на загрозу вторгнення?

Чи доцільно створювати добровольчі загони на місцях? Як організовувати територіальну оборону у регіонах? Як сприймають заяви міських голів Івано-Франківська та Львова учасники бойових дій та чого очікують від центральної влади?

Мер Івано-Франківська, представник ВО «Свобода» Руслан Марцінків доручив створити загін добровольців, який, у разі повномасштабного вторгнення Росії, поїде захищати державу.

«Якщо з Івано-Франківська будуть іти на схід добровольці, то краще, щоб вони служили разом. А у Муніципальній інспекції наразі є 36 учасників бойових дій. Тобто, люди досвідчені і, у разі вторгнення РФ, зможуть дати раду на фронті», написав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook.

Сформувати такий загін добровольців має керівник Муніципальної інспекції Івано-Франківська Михайло Шутак. У випадку повномасштабного вторгнення Росії в Україні бійці захищатимуть країну у зоні бойових дій.

Михайло Шутак – учасник бойових дій. У 2014 році, як тільки почались бої на теренах Східної України, поїхав у складі «Айдару», як доброволець. Був поранений.

Восьмий рік чекаємо вторгнення

«У муніципальній дружині працює 90 людей, з яких 36 – учасники бойових дій. Я звільнений із військової служби після поранення, знятий із обліку. Але можу воювати добровольцем, як це вже було у 2014 році. Тоді добровольці більше зробили завдяки своїй мотивації, ніж армія, якої на той момент не було. Мені не треба чекати, щоб мене хтось запрошував. У мене броня, каска, зброя – все своє і готове. Мені зібратися досить 20 хвилин і піти. У загоні може бути різна кількість людей, все залежить від поставленої задачі. Як мінімум, є півсотня хлопців із муніципальної дружини. Ми восьмий рік чекаємо вторгнення, йде війна і ми розуміємо, що ситуація не покращується. Але це не 2014 рік, все вже сьогодні по-іншому», – вважає Михайло Шутак.

«Тривожні наплічники» – готові

У Львові немає доручень від місцевої влади про створення добровольчого загону, не проводиться і жодна інформаційна кампанія.

Під час зустрічі з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін мер Львова Андрій Садовий попросив США допомогти організувати територіальну цивільну оборону у Львові.

Він написав у фейсбуці, що «досвід Сполучених Штатів буде корисним для того, щоб дати нового розуміння щодо безпеки кожного з нас».

«Ми подякували американській адміністрації за підтримку, особливо зараз у період військового загострення на українсько-російському кордоні. Нам важливо відчувати цю реальну підтримку з боку наших партнерів і друзів», – заявив Садовий.

Посольство США за підсумками зустрічі повідомило, що Квін була рада зустрітися із Садовим (та його котом Левчиком) і посадити дерево на честь «нашого непохитного партнерства». У посольстві заявили, що Сполучені Штати залишаються другом міста та України.

Місцеві органи влади несуть відповідальність за безпеку населення під час надзвичайних ситуацій. Серед іншого, вони мають подбати для укриття для людей у разі небезпеки.

У Львівській міській раді є управління з питань надзвичайних ситуацій, яке має займатися координацією роботи всіх підпорядкованих ланок під час надзвичайної ситуації і забезпечувати їхню оперативної роботи.

Олег Височанський обороняв Донецький аеропорт в останні дні перед штурмом, служив командиром роти львівських десантників.

«Кіборг» був важко поранений і евакуйований у шпиталь, пройшов реабілітацію. Сьогодні Олег Височанський очолює у Львові «Дім воїна». Він наголошує, що така структура, як добровольчі загони, мала б бути при територіальній обороні.

Є ЗСУ і держава Україна

«Затягування із ухваленням Закону про тероборону – це злочин проти нацбезпеки України. Тривають суперечки. Все б мало бути на базі тероборони. Що зараз? Мій «тривожний наплічник», як і у моїх колег, складений. Мені не треба нічого купувати, ані каски, ані берців, ані аптечки, лише замінити ліки. Так у 90% хлопців, хто воював і мотивований. Робити паралельні загони, структури, не потрібно нині, бо є ЗСУ і держава Україна. Коли у нас не було армії, то це була інша історія. Щодо навчання чоловіків, які готові захищати країну, то варто вчити злагодженню дій при виконанні задачі», – вважає Олег Височанський.

Закон про територіальну оборону мали ухвалити у Верховній Раді ще торік. Але звучала критика з боку Офісу президента, зокрема, щодо положення про зброю, зміну підпорядкування і фінансування тероборони.

Згідно з законопроєктом, це мало б бути окреме військове формування зі зброєю для захисту території. Наразі, звучать обіцянки, що закон ухвалять невдозі.

Те, що Росія стягує війська до українського кордону, загострює ситуацію на Донбасі, може просунутись далі на територію України, хвилює і Олександра Косолапова, який пройшов афганську війну, а навесні 2014 року пішов захищати державу у складі «Айдару».

Тоді він проживав на Луганщині. Під час одного з боїв у липні 2014 року боєць був серйозно поранений, тоді фактично на ньому розірвалася міна, відірвавши ногу. Лікарі львівського військового госпіталю врятували ногу. Олександр Косолапов протягом двох років проходив лікування і реабілітацію у США.

Добровольці будуть і на Заході, і Сході

«Людям треба розповідати, що йде війна, що це кров. Ті хто має військову підготовку мали б об’єднуватись, проходити навчання. Військкомати, міська рада повинні проводити інформаційну кампанію серед населення. Я впевнений, що вже виросло нове покоління, яке захищатиме країну, також повернуться на передову і люди з бойовим досвідом. Таких друзів я маю. Добровольці не хочуть у служити у бригадах, взводах, тут певні проблеми будуть, але я впевнений, що будуть добровольці і на Заході, і Сході країни. Сьогодні кількість бажаючих на Луганщині піти воювати більша, ніж це було у 2014 році», – говорить Олександр Косолапов.

Хто фінансуватиме і забезпечуватиме добровольчий загін в Івано-Франківську, невідомо. Мер протягом дня так і не знайшов час відповісти на телефонні дзвінки Радіо Свобода. Однак допоки чиновник заявляє про наміри сформувати добровольчий загін, учасники АТО давно підготували «тривожні наплічники».