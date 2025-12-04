В ISW пояснили, з чим пов’язане відновлення заяв у РФ про Одесу як «російське місто»

Кремль знову поширює наративи про те, що Одеса є «російським містом», щоб на тлі мирних переговорів показати Росію як країну, здатну продовжувати війну для досягнення своїх цілей, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Там звернули увагу на слова депутата Держдуми РФ Дмитра Пєвцова, який 3 грудня заявив, що Росія, ймовірно, вирішить війну з Україною військовими засобами, щоб росіяни могли повернутися на свої «історичні землі» в Одесі; а також колишнього прем’єр-міністра Росії Сергія Степашина, який 26 листопада заявив, що хотів би, щоб міста Одеса й Миколаїв були частиною Росії «добровільним», а не військовим шляхом.

Аналітики зауважують, що ці заяви з’явилися на тлі погрози російського президента Володимира Путіна, який 2 грудня сказав, що Росія може відрізати Україну від Чорного моря – можливо, щоб створити умови для захоплення території на чорноморському узбережжі України в Одеській і Миколаївській областях.

В ISW кажуть, що ці територіальні претензії й погрози Росії щодо Чорноморського регіону не є новими, а є продовженням неодноразових заяв у минулому, в тому числі від самого Путіна. Зокрема, у грудні 2023 року він заявляв, що Росія історично контролювала Чорноморський регіон і що місто Одеса є «російським» містом.

Аналітики уточнюють, що російські чиновники востаннє піднімали тему про те, що Одеса є «російським містом», у розпал мирних переговорів у квітні 2025 року, щоб показати, що РФ готова затягувати війну і захоплювати ще більше територій України, і змусити Україну і Захід йти на поступки.

«Поновлення російськими чиновниками цих наративів у грудні 2025 року, ймовірно, має на меті підтримати когнітивну війну Кремля, спрямовану на зображення Росії такою, що здатна продовжувати війну для досягнення своїх цілей, а перемоги РФ – як остаточно неминучої. Кремль також може прагнути використовувати повторювані протягом багатьох років наративи про Одесу, щоб створити умови для виправдання нової агресії проти України після майбутнього мирного врегулювання в ім’я захисту етнічних росіян й «історичних» російських земель», – йдеться в повідомленні.

При цьому в ISW продовжують вважати, що Росія не в змозі перетнути річку Дніпро, здійснити значне просування на захід і захопити місто Одесу.

Американський Інститут вивчення війни у своїх звітах неодноразово заявляв, що Кремль демонструє небажання брати участь у добросовісних переговорах щодо припинення війни проти України і створює умови, щоб перекласти провину за відсутність прогресу на ЄС і Захід, і при цьому Росія продовжує дотримуватися своїх максималістських воєнних цілей.

Пізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

В ISW, коментуючи переговори, заявили, що Путін відхилив мирну пропозицію США й України під час зустрічі з делегацією США в Москві 2 грудня і, як і раніше, навряд чи погодиться на будь-які компроміси, окрім своїх початкових воєнних цілей.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 3 грудня не погодився з формулюванням про те, що Володимир Путін відкинув американський план із припинення війни в Україні. Він заявив, що на зустрічі «щось було прийнято, щось було зазначено як неприйнятне, і це є нормальним робочим процесом пошуку компромісу». Путін підтвердив, що під час зустрічі у Кремлі з представниками президента США 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

При цьому президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф і зять Джаред Кушнер провели «досить гарну зустріч» із Путіним у Москві. За словами Трампа, у Віткоффа й Кушнера склалося враження, що Путін хотів би закінчити війну.

У Білому домі підтвердили, що 4 грудня Віткофф зустрінеться у Маямі із українськими переговорниками, зокрема секретарем Ради національної безпеки України Рустемом Умєровим.