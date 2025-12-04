«Хто вірить, що Росія програє в Україні?» – прем’єр Бельгії розповів, чому виступає проти конфіскації активів РФ

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер висловив сумнів у тому, що Росія програє війну проти України і платитиме репарації за завдані цій країні збитки. Про це бельгійський прем’єр заявив, відповідаючи на запитання головного редактора видання La Libre Доріана де Меюса.

«Під час війни суверенні активи заморожуються. А після закінчення війни сторона, яка програла, повинна відмовитися від усіх або частини цих активів, щоб компенсувати переможцям збитки. Але хто справді вірить, що Росія програє в Україні? Це казка, повна ілюзія. Навіть небажано, щоб вона програла і в країні, що володіє ядерною зброєю, настала нестабільність. І хто вірить, що Путін спокійно погодиться на конфіскацію російських активів?» – сказав де Вевер в інтерв’ю, поширеному 3 грудня.

Бельгійський уряд, за словами прем’єра, отримував із Москви сигнали про ризики у зв’язку з потенційною конфіскацією російських активів, заморожених у Бельгії.

«Москва дала нам зрозуміти, що в разі конфіскації Бельгія і я особисто відчуватимемо це «вічно». Мені здається, це досить довгий термін… Росія також може конфіскувати деякі західні активи», – зауважив прем’єр-міністр, указавши, що розташований у Бельгії депозитарій Euroclear має активів на суму 16 мільярдів євро в Росії.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево 3 грудня розкритикував юридичну основу, яку підготувала Єврокомісія для репараційного кредиту Україні на основі заморожених російських активів. Це сталося перед тим, як Єврокомісія представила юридичні рамки для кредиту, сформованого на основі заморожених російських активів.

«Неприйнятно використовувати гроші та залишати нас наодинці з ризиками. Запропонована репараційна позика явно не є бажаним вибором», – заявив Максим Прево.

За його словами, навіть якщо держави-члени прагнуть рухатися в напрямку репараційної позики, Бельгія вимагає, щоб ризики, з якими стикається ця країна (саме на території Бельгії заморожені більшість російських активів) в результаті цієї схеми, були повністю покриті.