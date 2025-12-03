Словаччина не підтримує жодну з пропозицій Єврокомісії щодо підтримки України – міністр

Словаччина не підтримує жодну з опцій фінансування для України, запропоновану Єврокомісією, – ні репараційний кредит, ні запозичення від ЄС. Про це 3 грудня в кулуарах штаб-квартири НАТО заявив міністр закордонних справ Словаччини, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.



«Позиція словацького уряду дуже чітка: ми не хочемо підривати жодні мирні ініціативи, які тривають під керівництвом адміністрації США, і частиною цього мирного плану є також заморожені активи. Тож ми не хочемо зруйнувати ці мирні переговори», – сказав словацький міністр Юрай Бланар.



Зважаючи на процедуру, яка передбачає згоду кваліфікованої більшості, а не всіх країн-членів, позиція Словаччини у питанні репараційного кредиту на основі російських суверенних активів не є вирішальною.



Водночас друга пропозиція Єврокомісії щодо фінансування України на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС потребує згоди усіх.



На питання Радіо Свобода, чи готова Словаччина підтримати ідею з запозиченнями, Бланар відповів негативно.



«Ми як словацький уряд дуже чітко заявили, що більше не будемо підтримувати й фінансувати війну в Україні. Єдине, що ми надаємо Україні, – це гуманітарна допомога, а також певна підтримка із забезпеченням електропостачання й так далі. Але не фінансування війни чи будь-які кредити Україні», – сказав Бланар.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила два рішення для забезпечення 2/3 фінансових потреб України на 2026–2027 роки: запозичення ЄС на основі бюджету ЄС та репараційний кредит за рахунок заморожених суверенних активів Росії.