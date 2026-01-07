Що чекає на Запоріжжя у 2026 році: військовий прогноз

3 січня співзасновник фонду «Восток SOS», військовослужбовець Констятин Рєуцький оприлюднив в блозі на сайті «Української Правди» допис щодо військової ситуації навколо Запоріжжя та потенційної загрози падіння міста. Публікація спричинила масове обговорення в соцмережах. Відповідно Радіо Свобода запитало військових експертів як найближчим часом може розгортатися військова ситуація навколо згаданого в блозі Рєуцького обласного центру.

Поточна безпекова ситуація на Запоріжжі

Однією з найбільш активних ділянок фронту на Запоріжжі нині є Гуляйпільська. Так, останні дні на напрямку було зафіксовано за добу більш боєзіткнень, ніж на Покровському напрямку, який вважється одним з найбільш активних.

Зокрема на 5 січня біля Гуляйполя відбулось 65 боєзіткнень, 6-го – 46, 7-го – 48. На Покровському напрямку ж у ці дні, за даним Генерального штабу ЗСУ, було таких 54, 43 та 44 відповідно.

Є тенденція до збільшення обстрілів

«Зараз цілодобова бойова робота йде. Ворог концентрує живу силу, збільшує кількість штурмових груп. Збільшилась кількість авіації: КАБами, ФАБами просто десятками зараз закидають сектор. Тобто ворог дуже сильно зараз намагається оточити Гуляйполе, просочитися. Раніше були мото-стрілкові бригади. Зараз їх посилили штурмовими полками, такі як «Бас». І кількість штурмів збільшилась вдвічі, а то тричі. Посилають групи вже готові до штурмів: мають систему РЕБ, мають рушниці, гвинтівки, щоб відстрілюватись від FPV-дронів», – розповів в ефірі Радіо Донбас. Реалії офіцер відділення комунікації 154 Окремої окремої механізованої бригади на позивний «Крузак».

Загалом же у Запорізькій області нині фіксується до 700 обстрілів на добу, кажуть у Головному управлінні Національної поліції України у Запорізькій області.

«Ситуація в області залишається стабільно-складною. Бойові дії не припиняються. Є тенденція до збільшення обстрілів. Зараз їх фіксується більше 700 за добу. Застосовуються різноманітні засоби ураження, в тому числі вглиб території», – каже заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП Запорізької області Олександр Кривенко.

Продовжується евакуація людей з 33 населених пунктів

Від початку січня поліція регіону вже евакуювала з прифронтових зон Запорізької області 15 людей.

Також на початку року всеукраїнський Координаційний штаб з питань евакуації ухвалив рішення про примусову евакуацію дітей разом із батьками із 44 прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей.

Про це 2 січня повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

У Запорізькій області під таку евакуацію підпадає 4 населенні пункти Запорізького району. В Запорізькій ОВА зазначають, що загалом це сьомий випадок від 2023 року, коли в регіоні оголошують примусову евакуацію родин з дітьми.

«651 дитину маємо евакуювати з цих населених пунктів. Тобто це 395 сімей, 640 дорослих. 1091 особа загалом має бути евакуйована. Згідно чинного законодавства, існує два типа евакуації – загальна населення і загальна евакуація населення дітей з їхніми батьками. На кінець 25 року у нас вже було оголошено 7 разів евакуація дітей. 27 населених пунктів, 7 громад, 3 райони. Усього нас було евакуйовано на цей час 349 дітей. На кінець 25 року евакуація дітей у нас була завершена. Але продовжується евакуація обов’язкова людей з 33 населених пунктів 5 громад 3 районів», – каже заступник директора Департаменту цивільного захисту Запорізької ОВА Андрій Булавінов.

Пішли на випередження, щоб дати батькам з дітьми час і можливість виважено прийняти рішення стосовно вибору місця тимчасового перебування

Родини з дітьми мають евакуювати з сел Бойкове, Любицьке та Барвінівка Тернуватської селищної територіальної громади та селища Кушугум Кушугумської громади.

В останньому нині проживає найбільша кількість дітей, що підпадає під примусову евакуацію. Місцева влада твердить, що нині евакуація дітей має превентивний характер.

«383 родини з дітьми перебуває в селищі Кушугум, з них 43 родини, які виявили бажання евакуюватись. Частина людей буде евакуюватись на Закарпаття. Також буде розміщення по території міста Запоріжжя. Ми добре пам’ятаємо досвід селища Малокатеринівка (одне з трьох селищ ОТГ – ред.). Ми там також проводили евакуацію дітей у примусовий спосіб, і базуючись на цьому знаємо, що коли ситуація погіршується, то досить складно проводити евакуаційні заходи. Тому ми зараз пішли на випередження, щоб дати батькам з дітьми час і можливість виважено прийняти рішення стосовно вибору місця тимчасового перебування», – каже заступник селищного голови Кушугумської ОТГ Владислав Василега.

Кушугумська територіальна громада вважається передмістям Запоріжжя. Нині в ній мешкає близько 14 тисяч людей, в т.ч. 8 тисяч безпосередньо в самому селищі Кушугумі. Раніше, у 2025 році в громаді евакуація дітей вже проводилась з більш наближеного до фронту селища Малокатеринівка.

Наразі рішення щодо евакуації родин з дітьми не поширюється на селище Балабино, яке фактично примикає до південних околиць Запоріжжя.

Чого очікувати Запоріжжю?

Отже, які нині ключові загрози для цього обласного центру, в передмісті якого оголошено евакуацію дітей? Як на Запорізькому напрямку можуть розгортатися події у найближчі півроку? Та які військові цілі війська РФ ставить щодо самого Запоріжжя? Про це Радіо Свобода запитало військових експертів.

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко

Росіяни ставлять для себе мету терор цивільного населення, як частину наступальної операції

– Мета Російської Федерації на Запорізькому напрямку – це саме окупація обласного центру, міста Запоріжжя. Все достатньо просто і досить передбачувано.

Інше питання – як вони це будуть робити, які саме напрямки оберуть саме для безпосереднього удару по Запоріжжю, який буде основний для них плацдарм, які будуть напрямки допоміжні, які будуть сили та засоби сконцентровані.

Тому поки ми говоримо це як перспектива 2026 року, але навіть зараз бачимо, що вимальовується в першу чергу плацдарм в районі Гуляйполя, саме на Гуляйпільському напрямку.

Їх операція в районі Гуляйполя та Покровського – це щоб підготувати наступ на Запоріжжя

Від Гуляйполя до Покровського на Дніпропетровщині вони готують плацдарм для подальшого формування ударного угруповання на Запоріжжі.

На сьогодні основна загроза для обласного центру – це терористичні удари ствольною артилерією, реактивною артилерією, це удари КАБами, терор дронами-камікадзе типу «Шахед-136», а також іншими засобами ураження дронового типу та ракетами, балістична зброя, інші ракети.

Найбільш негативний сценарій – це якщо росіянам вдасться захопити район Степногірська і просунутись північніше, то для них з’являється можливість тероризувати Запоріжжя ще FPV-дронами, в тому числі на оптоволокні. Тому Запоріжжя може перетворитися протягом першої половини 26 року на такий собі Херсон. І росіяни ставлять для себе мету терор цивільного населення, як не від’ємну частину будь-якої наступальної операції.

Багато чого найближчі півроку залежить від того, які будуть успіхи у росіян у Запорізькій області по просуванню. Якщо їм вдасться сформувати плацдарм від Гуляйполя до Покровського, то перші півроку вони будуть створювати умови для розміщення там великого ударного угруповання приблизно на 8 військових армій загальною кількістю 200-250 тисяч особового складу.

Їх операція в районі Гуляйполя та Покровського по трасі Н15 (траса Запоріжжя-Донецьк – ред.) на Дніпропетровщині, як раз, і полягає у тому, щоб підготувати плацдарм для наступного наступу на Запоріжжя, використовуючи розгалужену логістику – траси, рокадні дроги, основні логістичні автомобільні артерії, а також залізницю, яка проходить поблизу Гуляйполя, що забезпечуватиме російське угруповання такого розміру всім необхідним матеріально-технічним.

Якщо їм вдасться сформувати цей плацдарм, то десь приблизно в другій половині 26 року може розпочатись вже може розпочатися повноцінна наступальна кампанія в напрямку на Запоріжжя, яка триватиме досить довгий тривалий час. Це все не за один день буде відбуватися.

Багато чого буде залежитиме від того, як Запорізька область підготується до удару зі сходу на захід – наскільки будуть обладнані лінії оборони, рубежі, і взагалі наскільки якісно обласна військова адміністрація, так і в принципі центральна влада підійдуть до питання формування непрохідних перешкод для росіян, хоча б від річки Гайчур (річка у Запорізькій і Дніпропетровській областях – ред.) до Верхньої Терси (населений пункт на Запоріжжі неподалік Гуляйполя – ред.).

Найбільшою небезпекою у першому півріччі для Запоріжжя буде терор цивільного населення

Як мінімум, ось такий рубіж. Чи буде там сформовано непрохідні перешкоди, яких, на жаль, не було до самої Гайчура, Янчул (притока Гайчура – ред.), які фактично не перетворились на непрохідний бар’єр для росіян.

Все ж такий найбільшою небезпекою у першому півріччі для Запоріжжя буде терор цивільного населення. Росіяни можуть сконцентруватися саме на цьому.

Лобові удари по Степногірську поки що їм не дають переваги. Вони намагаються його обійти. Якщо в перспективі їм вдасться захопити цю локацію, то нальоти FPV-дронів по Запоріжжю стануть щоденними фактично.

Окрім цього, не забуваємо про те, що російські окупаційні війська можуть отримати підтримку від інших напрямків. В разі якщо вони закриють питання з Костянтинівкою або Покровсько-Мирноградською агломерацією, то частина сил може бути передислокована на південно-донбаський напрямок і процеси ці можуть прискоритися.

Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук

Степногірськ для ворога – це можливість використовувати висоти

– Що відбувається у Запорізькій області – ворог продовжує тиснути на Гуляйполе, а також активізувався на Оріхівському напрямку. Зокрема, після того, як безпосередньо на Оріхів їхні спроби тиску не вдались, а також не вдалися спроби тиску на Малу Токмачку ворог намагається обходити Оріхів з флангу – з боку населеного пункту Білогір’я, де проводить штурмові дії. І відповідно активізується у Степногірську, аби зайти в населений пункт повноцінно, захопити його і вийти на Степногірські висоти.

Для чого Степногірськ для ворога? Це можливість використовувати висоти для того, щоб ворожі обстріли доходили до південних околиць Запоріжжя, куди вже зараз добиває РСЗВ. Також можна буде використовувати і FPV-дрони більш якісніше. Але там далі йдуть природні перешкоди для росіян, і просуватися в бік Запоріжжя вони в цьому напрямку не зможуть насправді. Це буде зробити дуже важко, і там вони можуть зупинитися і зупинитися надовго.

Є більша загроза того, що ворог хоче взяти під вогневий контроль трасу Запоріжжя-Оріхів

Саме тому я б не казав, що є найближчим часом велика загроза для Запоріжжя саме в контексті бойових дій, але обстріли є і стають загрозою для населенного пункту. Це треба чітко усвідомлювати і розуміти тому, що від Приморського, Степногірська до Запоріжжя не така велика відстань для того, щоб долітали дрони.

Якщо ми говоримо про Степногірськ і цей район ведення бойових дій, то є більша загроза того, що ворог далі посуне більше на схід області, від Степногірська східніше в бік населеного пункту Лук’янівське, Магдалинівка. Для чого? Аби спробувати взяти під вогневий контроль трасу Запоріжжя-Оріхів. Це логістичний маршрут, що забезпечує оборону Оріхова. І це є відповідно важливим елементом оборони на Запорізькому напрямку, тому ворог буде намагатися пробувати брати під вогневий контроль. Тому більш передбачаю спроби руху від Степногірська східніше.

Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк

Захоплення міста розглядається як ключовий крок для контролю над лівобережжям Дніпра

– Противник ставить за мету повну окупацію Запорізької області, включаючи обласний центр. За оцінками української розвідки, Росія планує захопити значні території Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей у 2026 році, з акцентом на стратегічні наступи в напрямку Запоріжжя.

Російське командування, зокрема генерал Герасимов, доповідав про пріоритетний наступ на Приморське та Степногірськ, з подальшими атаками в Дніпропетровській області, з метою наблизитися до Запоріжжя. Путін прямо заявив про необхідність продовження наступу для захоплення міста, зазначивши, що російські війська вже перебувають на відстані близько 15-23 км від його південних околиць.

Захоплення міста розглядається як ключовий крок для контролю над лівобережжям Дніпра та ослаблення української оборони в регіоні.

Запоріжжя стикається з численними загрозами через активні наступи російських військ. Місто вже перебуває в зоні досяжності артилерії та дронів-камікадзе, регулярно атакується його цивільна інфраструктура, житлові райони та промислові об'єкти. За останній рік зафіксовано понад 700 атак за добу, включаючи дрони, ракети та авіабомби, що призводить до пожеж, пошкоджень будинків та інфраструктури, з пораненими серед цивільних.

Значна загроза походить від Запорізької АЕС, окупованої Росією, де тривають дії, що підвищують ризик ядерної аварії, включаючи відключення від української мережі та спроби інтеграції в російську. Українські джерела повідомляють про інтенсивний тиск, дефіцит військ та дронів, що ускладнює оборону.

Російські просування, такі як бої за Гуляйполе, створюють ризик оточення міста.

Набуває гостроти потенційна евакуація дітей та сімей. Загрози включають також соціальну дестабілізацію через обстріли та можливу масову евакуацію.

Всі сценарії розвитку подій залежать від балансу сил, дипломатії та ресурсів сторін

У найближчі шість місяців (січень-червень 2026) можливі кілька сценаріїв, адже поточні тенденції не дозволяють зробити однозначних висновків.

Оптимістичний: Сили оборони стабілізують фронт на нових рубежах, їх потенціал посилить західна допомога та дипломатичні зусилля, що можуть призвести до перемир'я або референдуму. Війна триватиме, але інтенсивність боїв знизиться, набуде затяжного характеру без значних просувань.

Песимістичний: російські війська продовжать просування, досягнувши Оріхова, та наблизяться до Запоріжжя навесні, почнуть охоплення міста з одночасним нарощуванням інтенсивності артилерійських обстрілів. Це може призвести до гуманітарної кризи, масової евакуації та втрат територій, зростатиме ризик ядерного інциденту на ЗАЕС.

Реалістичний: поступове просування РФ на 5-10 км із закріпленням на досягнутих рубежах, але без швидкого захоплення міста через природні бар'єри на шляху військ противника, дії дронів та контрудари резервів Сил оборони. Переговори можуть ескалувати вимоги РФ, але війна триватиме без швидкого завершення, під можливим впливом зовнішніх факторів, як санкції чи зміни в постачанні зброї.

Всі сценарії залежать від балансу сил, дипломатії та ресурсів сторін.